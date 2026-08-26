"Випередили Київ на два тижні": в Україні пояснили заяву радника Путіна

Кремль використовує старий пропагандистський прийом

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Радник глави Росії Володимира Путіна Антон Кобяков зробив абсурдну заяву, що розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, РФ нібито "на два тижні випередила" заплановане "вторгнення ЗСУ" на російську територію. Цікаво, що аналогічні заяви лунали, коли СРСР воював на території Афганістану, причому тоді, коли стала зрозумілою фатальність цього вторгнення для Радянського Союзу.

Аналіз заяви Кобякова на своїй Facebook-сторінці зробив директор Центру близькосхідних досліджень AMES Ігор Семиволос. Він пояснив, що РФ використовує класичний радянсько-російський міф про "превентивний удар".

Що сказав Кобяков

В інтерв'ю пропагандистському російському ЗМІ "ТАСС", радник Путіна поділився фантазіями, нібито Україна у березні 2022 року планувала напасти на Росію". За легендою, відповідні "секретні плани командування ЗСУ" окупанти виявили у "покинутому штабі однієї з бригад територіальної оборони України". Кобяков вигадав навіть дату — 8 березня. І нібито, через те РФ й напала на Україну 24 лютого.

"У покинутому штабі однієї з бригад територіальної оборони України було виявлено секретні плани командування ЗСУ щодо нападу на Російську Федерацію, який планувалося здійснити 8 березня 2022 року. Наша спеціальна військова операція випередила противника буквально на два тижні", — бездоказово заявив Кобяков.

Антон Кобяков. Фото: росЗМІ

Росія повторює радянську пропаганду, — Семиволос

"Коли я чую, як радник Путіна каже про те, що Росія випередила Україну на два тижні й напала першою, я згадую радянське вторгнення до Афганістану, де казали те саме: "Якби ми не ввели війська, через два тижні там були б американці" (або "бази НАТО"). Сьогодні формула віддзеркалена майже слово в слово", — пише директор Центру близькосхідних досліджень.

Ігор Семиволос. Фото: facebook.com/igor.semyvolos

Він пояснив, що цей класичний радянсько-російський міф про "превентивний удар" виконує дві фундаментальні функції:

знімає моральну відповідальність за агресію, яка виправдовується як "вимушена оборона", перетворюючи загарбника на "жертву обставин", що діяла на випередження

підміняє реальні причини війни ідеологічним конструктом

За словами Семиволоса, замість визнання власних імперських амбіцій чи спроб контролювати Україну, Росія намагається створити картинку "екзистенційного "змагання з наддержавою". Навіть матеріальний "доказ" — стандартний та впізнаваний прийом: "документи ворога", нібито виявлені в покинутому штабі. Це не російське та навіть не радянське ноу-хау, а старий інструмент виправдання агресії, який не раз використовувався в історії.

"Стратегічна культура Кремля не просто не змінилася з 1979 року — вона застрягла у тій самій понятійній системі та використовує ті самі риторичні шаблони, оскільки нових сенсів чи аргументів для власного суспільства вигадати так і не змогла. Показово, що у випадку з Афганістаном такі розмови почалися тоді, коли стала зрозумілою фатальність вторгнення для СРСР", — резюмував Семиволос.

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