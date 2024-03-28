Экстренная помощь в размере 33 тыс грн: жители каких областей получат выплату

Это предусмотрено в 3 областях

Эстонский совет по делам беженцев в Украине продолжает выплату денежной помощи жителям разных регионов. Сейчас регистрация проходит на осуществление грантовой поддержки в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Как сообщили на странице организации в Facebook, сумма начисления составляет 33 тысячи гривен и ее получат пострадавшие от военных действий домохозяйства. Она будет предоставлена в целях закупки необходимого для увеличения объемов производства продуктов и денежной прибыли.

Кто может получить финансовую помощь

В программе могут принять участие пострадавшие от военных действий домохозяйства из Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей, а именно:

в Кировоградской области, Кропивницком районе: Новгородовская община, Новгородка;

В Полтавской области, Полтавском районе: Кременчугской общине, Кременчуг и Малая Кохновка, в Миргородской общине, Миргород;

в Черкасской области, Черкасском районе, Смелянской общине, Смела.

Цель выплаты состоит в помощи для старта или возобновления таких видов хозяйственной деятельности, как:

животноводство: производство яиц или любых видов мяса;

производство молочной продукции;

огородничество: выращивание овощей и ягод в теплицах и огороде;

пчеловодство: разведение и получение продуктов пчеловодства;

другие виды сельского хозяйства

Заявителям произведут начисление в размере 33 тысяч гривен.

Как лицу получить денежную помощь

Чтобы получить грант, заявителю нужно заполнить онлайн-форму по этой ссылке. Предварительно нужно зарегистрироваться на этой платформе. Рассмотрение заявления и решения будет продолжаться в течение месяца.

Лица за помощью могут обратиться, позвонив ERC по номеру 073 508 08 39, ПН – ПТ с 10 до 12 часов или написав на электронную почту [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители Лимана Донецкой области получат денежную помощь в течение 3 месяцев.