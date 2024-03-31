Стали еще доступнее: супермаркеты переписали цены на популярные овощи

Свою роль играет сезонный фактор

В Украине снизилась стоимость популярных овощей. Ранее мы сообщали об удешевлении столовой свеклы, а теперь пишем об актуальных ценах на морковь, картофель, лук и капусту.

В конце марта торговые точки стали переписывать стоимость овощей отечественного производства. Стоимость моркови, лука, картофеля и капусты снизилась, о чем пишет Today.ua.

Цены на овощи в Украине

Картофель за месяц подешевел более чем на гривну. Средняя стоимость в феврале 2024 года составила 26,01 грн/кг. Сейчас средняя цена — 24,45 грн/кг.

Уменьшилась цена лука. Если в прошлом году ее стоимость была высокой, то в этом году овощ доступен. Аграрии увеличили площади посева и получили богатый урожай. В феврале средняя стоимость лука была 16,95 грн/кг, сейчас – 15,54 грн/кг.

Морковь подешевела за месяц более чем на 3 гривны. В феврале 2024 года ее продавали в среднем по 13,92 грн/кг. В супермаркетах сейчас можно приобрести примерно за 10,43 грн/кг.

Стоимость капусты тоже упала. Но отметим, что это касается только старой белокочанной. За месяц цена упала с 15,27 грн до 13,16 грн/кг.

Молодая капуста подорожает. Ее средняя стоимость составляет 72,57 грн/кг, хотя еще в феврале ее продавали за 68,35 грн/кг.

Ранее "Телеграф" сообщал о стремительном снижении цены на популярный овощ. Он подешевеет на 20-40% уже после Пасхи.