Тариф на світло для киян: чи подорожчає електроенергія з 1 червня

Є ймовірність, що вартість піднімуть

Кабінет міністрів України відклав прийняття рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Поки що ціна за один кВт-год залишається на поточному рівні.

"Телеграф" нагадує киянам, скільки прийдеться заплатити за світло в наступному місяці.

Тарифи на електроенергію з 1 червня

Побутові споживачі електрики й надалі платитимуть 2,64 грн за кВт/год.

Такий тариф встановили ще з 1 червня 2023 року. Але найближчим часом його можуть змінити.

Нагадуємо, раніше директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка повідомляв, що до кінця травня може бути прийнято рішення про підвищення тарифу на електроенергію. Планується диференційований тариф на світло. Тобто понад 100 кВт-год коштуватиме 4,80 грн/кВт-год на місяць. Для тих, хто споживає менше, ціна залишиться незмінною.

Що це означає

Якщо буде прийняте рішення про підвищення вартості світла, наприклад, за 150 кВт-год на місяць рахунок становитиме:

100 кВт-год * 2,64 грн/кВт-год = 264 грн

50 кВт-год * 4,80 грн/кВт-год = 240 грн

Разом: 264 грн + 240 грн = 504 грн

Зазначимо, що це питання зняли з порядку денного. Однак є ймовірність, що тариф на світло піднімуть з 1 липня.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 червня вартість водопостачання та водовідведення у Києві зросте в рази. Хто зі споживачів почне платити на 50% більше.