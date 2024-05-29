Підвищення не уникнути: з 1 червня тариф на воду зросте у кількох містах

Зростуть одразу в багатьох містах

У переважній більшості міст та містечок України тарифи на холодне водопостачання та водовідведення не змінювалися від початку Великої війни з Росією. Щоправда, в НКРЕКП неодноразово намагалися ухвалити нові ціни, і в деяких містах рішення про підвищення тарифу на воду були ухвалені ще навесні.

Нині ж стало відомо про те, що з 1 червня, у кількох українських містах тариф на централізоване водопостачання точно зросте.

Так, в Ізмаїлі (Одеська обл.) з 1 червня централізоване водопостачання подорожчає на 9,5 грн – до 28,1 грн/куб.м. Тариф на централізоване водовідведення збільшиться з 21 до 33,80 грн/куб.м.

У Звягелі (Житомирська обл.) від початку літа платитимуть за воду та стоки 56 грн/куб.м (раніше було 44,17 грн).

Варто зауважити, що для великих міст Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Проте це рішення не стосується водоканалів у менших містах та містечках.

Нагадаємо, останні місяці в Україні активно обговорюють здорожчання вартості електроенергії для населення. Якщо тариф на світло підвищать, водоканали невеликих міст, скоріш за все, підвищать і тарифи на воду.

"Після підвищення, яке може відбутись з 1 червня 2024 року, тариф може зрости до 100-150 грн за кубометр. Причина у великих боргах, які зросли після здорожчання електроенергії у 2023 році. Водоканали заборгували компаніям-енергопостачальникам близько 8 мільярдів гривень", — каже експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що вартість світла зросте з 1 червня. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.