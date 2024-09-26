Монета від "Hamster Kombat" вийшла на ринок: скільки коштує та де торгується

Ціна HMST здивувала багатьох

У четвер, 26 вересня, стартував продаж нашумілої криптовалюти HMSTR від ігрового проєкту Hamster Kombat. Станом на 16:30 її вартість на біржі Bybit становить 0.0008 USDT (доларів).

Про початок торгів повідомив Hamster Kombat в мережі X. Проте через перевантаження фіксувались збої в гаманці Telegram.

"Момент настав. Торги HMSTR офіційно розпочалися!" — йдеться у повідомленні проєкту.

Зазначається, що на біржах Binance, Bybit, Kucoin, Gate.io вже є ця монета і вона торгується. При цьому, аналізуючи графік, можна побачити великий прорив до 0,01 USDT та не менш стрімке падіння до 0,0008 USDT. Ці стрибки пов'язані з тим, що люди починають продавати монету, яку отримали.

Зауважимо, що обсяг саме HMSTR на біржі обмежений — становить 100 000 000 000 HMST. При цьому у перший рік запуску монети буде розблоковано її 64%, тобто цей об'єм буде торгуватись на біржі.

Будь-яка нова криптовалюта має свій графік розподілу між групами користувачів та графік отримання токенів. Ця структура допомагає монеті закріпитись на ринку та утримувати потрібний рівень зацікавленості.

Зі 100 млрд токенів, 75 млрд виділено для спільноти, з яких 60% буде розподілено в першому році запуску, а решта 15% — наступного. Гравці отримають 88.75% токенів відразу, а решту 11.25% буде розблоковано через 10 місяців після лістингу (початку торгів).

В середньому "тапальщики" отримають 53,25 млрд HMTSR і почнуть продавати його, а це понад 80% усього токена. Деякі користувачі змогли вивести HMTSR і за пів року гри отримали лише 10 доларів.

Водночас нещодавно гравці виявили баг на BingX Pre-launchpool. В результаті тим, хто стейкав монети Pre-HMSTR, замість відсотків видали подвійну винагороду за стейкінг. Деякі люди навіть встигли їх вивести, але згодом цей глюк полагодили.

Нагадаємо, що Hamster Kombat — гра, у якій потрібно "тапати" пальцем зображення хом'яка на екрані. В результаті від цих кліків можна отримати ігрову валюту, яку потім обміняти на відповідну криптовалюту — HMST.

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