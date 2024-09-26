Монета от "Hamster Kombat" вышла на рынок: сколько стоит и где торгуется

Цена HMST удивила многих

В четверг, 26 сентября, стартовала продажа нашумевшей криптовалюты HMSTR от игрового проекта Hamster Kombat. По состоянию на 16:30, ее стоимость на бирже Bybit составляет 0.0008 USDT (долларов).

О начале торгов сообщил Hamster Kombat в сети X. Однако из-за перегрузок фиксировались сбои в кошельке Telegram.

"Момент настал. Торги HMSTR официально начались!" – говорится в сообщении проекта.

Отмечается, что на биржах Binance, Bybit, Kucoin, Gate.io уже есть эта монета и она торгуется. При этом анализируя график, можно увидеть большой прорыв до 0,01 USDT и не менее стремительное падение до 0,0008 USDT. Эти прыжки связаны с тем, что люди начинают продавать полученную монету.

Заметим, что объем HMSTR на бирже ограничен — составляет 100 000 000 000 HMST. При этом в первый год запуска монеты будет разблокировано 64%, то есть этот объем будет торговаться на бирже.

Любая новая криптовалюта имеет график распределения между группами пользователей и график получения токенов. Эта структура помогает монете закрепиться на рынке и удерживать нужный уровень интереса.

Из 100 млрд токенов, 75 млрд выделено для сообщества, из которых 60% будут распределены в первом году запуска, а остальные 15% — в следующем. Игроки получат 88.75% токенов сразу, а остальные 11.25% будут разблокированы через 10 месяцев после листинга (начала торгов).

В среднем "тапальщики" получат 53,25 млрд HMTSR и начнут продавать ее, а это более 80% всего токена. Некоторые пользователи смогли вывести HMTSR и за полгода игры получили всего 10 долларов.

В то же время, недавно игроки обнаружили баг на BingX Pre-launchpool. В результате тем, кто стейкал монеты Pre-HMSTR, вместо процентов выдали двойное вознаграждение за стэйкинг. Некоторые люди даже успели их вывести, но впоследствии этот глюк сделали.

Напомним, что Hamster Kombat – игра, в которой нужно "тапать" пальцем изображение хомяка на экране. В результате от этих кликов можно получить игровую валюту, которую затем обменять на соответствующую криптовалюту – HMST.

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