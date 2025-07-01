Попередня магнітна буря завершилась, але на горизонті вже нова. Якої сили вона буде

Вчені оновили графік сонячної активності

Магнітна буря, як прогнозувалось, мала завершитись ще 30 червня, але пізніше вона поновила свою силу. Хоча наразі наша планета відпочиває від штормів, але це не надовго.

На Землю мчиться викид корональної маси (СМЕ), як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather. За моделлю NASA, незначний СМЕ, як очікується, впаде на нашу планету пізно вранці 1 липня і, ймовірно, може спричинити геомагнітні бурі класу G1, тобто 5-бальні.

Магнітні бурі протягом 1-3 липня

Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 1 липня тримається низька сонячна активність у 3 бали.

Однак вже 2 липня очікується нова магнітна буря в 5,3 бала, тобто сильна. Наступного дня вона трошки знизить свою силу, але все одно буде "червоною".

Якими буду магнітні бурі цими днями

Варто пояснити, що геомагнітний шторм мав завершитись ще 30 червня. Однак прогноз змінився і того ж дня магнітна буря виросла до 6-бальної. Вчені кажуть, що це пов'язано з тим, що сонячна погода нестабільна і може змінюватись кожні 10 хвилин. Тобто якщо зранку очікувалась "тиша", то це не означає, що вона протримається до кінця доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у липні очікуються найспекотніші дні.