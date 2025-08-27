Петлюра розраховувався ними, а Винниченко збирав: які гроші були в УНР та скільки вони коштують зараз

"Телеграф" розповідає, як українські гроші стали справжньою енциклопедією нашої символіки.

Сучасна українська гривня пережила війни, кризи, деномінації та навіть повну заміну на купоно-карбованці в 90-ті роки. Але мало хто пам'ятає про її давнього попередника — карбованець Української Народної Республіки, який вперше з'явився у 1918 році. Тоді молода держава вирішила створити власну валюту, щоб показати свою незалежність від імперської Росії.

"Телеграф" розповідає, які гроші були в УНР, хто їх створював і скільки коштують ці банкноти сьогодні для колекціонерів.

5 січня 1918 року в обіг увійшли перші українські гроші. Валюта УНР мала назву "карбованець", його вартість дорівнювала 17,424 долі "щирого золота" (1 доля = 0,044 г золота). Це означало, що новий карбованець був забезпечений золотом, як і більшість валют того часу.

Першою банкнотою була купюра в 100 карбованців, на ній був вказаний 1917 рік, а в обіг вона увійшла з 5 січня 1918 року. Пізніше з'явилися інші номінали — 10, 25, 50, 100, 250, 1000 карбованців. Цікаво, що купюри номіналом у 25 та 50 карбованців в народі називали "лопатками" — усе через їхню незвичайну форму.

100 карбованців 1917 рік

1918 рік — коли гривня витіснила карбованець

Карбованець проіснував недовго. Вже 1 березня 1918 року в Житомирі Мала Рада під головуванням Михайла Грушевського прийняла Закон про грошову одиницю, биття монети та друк кредитових державних білетів, яким запровадила власну валюту, що отримала назву гривня.

"Іншої грошової одиниці у нас не було, крім гривні їй годиться й бути нашою монетною одиницею. Була вона одиницею за нашої старої держави — нехай буде і за нової…" — писав Михайло Грушевський у 1918 році. Так в УНР з'явилися банкноти номіналом 2, 5, 10, 100, 500, 1000 і 2000 гривень.

Тисяча карбованців УНР

2 гривні 1918 року УНР

Мистецтво на банкнотах: як Георгій Нарбут створив дизайн українських грошей

Ескіз банкноти у 100 карбованців створив художник Георгій Нарбут. Він не просто намалював гроші — він створив справжні шедеври мистецтва. Він обрав тризуб із хрестом як герб України та надав йому вишуканий орнамент в стилі українського бароко XVII-XVIII століть.

Як Георгій Нарбут створив дизайн українських грошей

Банкноти УНР були справжньою енциклопедією української символіки. На них зображували молоду українську селянку зі снопом пшениці та чоловіка, що спирається на молот — символ українського робітництва, в обрамленні вінка з квітів, плодів, овочів, пшениці. Це мало показати, що нова держава спирається на селян і робітників.

100 карбованців УНР

Скільки коштують банкноти УНР сьогодні

Сьогодні старі банкноти УНР стали справжніми скарбами для колекціонерів. За даними спеціалізованого сайту monitex.com.ua, одну купюру можна купити за ціною від 80 грн до 20 000 залежно від якості, цінності та інших факторів. Найдорожчі — це рідкісні екземпляри в ідеальному стані або особливі варіанти друку.

Цікаво, що першими у серпні 1919 року вийшли банкноти у 100, 250 і 1000 карбованців, для котрих були використані кліше, які були зроблені ще за вказівкою уряду гетьмана Павла Скоропадського. Молодій державі дуже було налагодити власне виробництво грошей.

Чому карбованець не прижився в УНР

Гроші УНР — грошові знаки, які перебували в обігу на території Української Народної Республіки та Української Держави протягом 1917-1921 років. Але політична нестабільність, війни та постійна зміна влади не дали змоги створити стабільну фінансову систему. У різні періоди в обігу були карбованці, гривні та навіть шаги.

Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Михайло Грушевський та інші ключові політичні діячі УНР активно використовували українські карбованці та гривні для фінансування армії, державних потреб та реалізації національних проєктів молодої республіки

Виготовлення державних грошових знаків у той час здійснювала Експедиція заготовок державних паперів. Але постійні бойові дії та відсутність стабільного контролю над територією ускладнювали роботу фінансової системи.

Банкноти УНР залишилися в історії як перша спроба створити справді українську валюту. Хоча вони проіснували лише кілька років, ці гроші стали символом прагнення до незалежності.

