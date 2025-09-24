Можете втратити удачу: що категорично заборонено робити 24 вересня

Сьогодні не варто позичати гроші

У середу, 24 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують першомученицю та рівноапостольну Теклю. Раніше це відбувалося 7 жовтня.

Текля народилася в малоазіатському місті Іконії. Її батьки були заможними язичниками. У 18 років Текля заручилась з юнаком, але після проповіді апостола Павла вона вирішила присвятити життя Богу.

Свята Текля, фото з мережі

Павла посадили у в'язницю, звинувативши, що він забороняє дівчатам виходити заміж. А Текля таємно приходила до нього, віддаючи охоронцям ювелірні вироби. Жінку схопили і намагалися знищити, спаливши у вогні та кинувши звірам. Однак вона залишалась живою. Решту життя Текля провела, поширюючи віру в Ісуса Христа.

Традиції та прикмети 24 вересня

Цього дня віряни моляться в храмі до святої Теклі та просять щасливі стосунки. Водночас вони звертаються до святої про одужання від різних хвороб. Предки цього дня збирали буряк, гриби, пекли хліб і працювали у полі.

Побачили листя на деревах — зима буде нескоро.

Дощ — до мокрої осені.

Якщо з'явилися заморозки — очікуйте на коротку зиму.

Що не можна робити 24 вересня

Не можна кричати, сваритися та говорити про когось погано, аби не зіпсувати свою долю.

Угоди в цей день не будуть успішними.

Ви можете втратити достаток, якщо позичите комусь гроші.

