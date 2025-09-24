Можете втратити удачу: що категорично заборонено робити 24 вересня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сьогодні не варто позичати гроші
У середу, 24 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують першомученицю та рівноапостольну Теклю. Раніше це відбувалося 7 жовтня.
Текля народилася в малоазіатському місті Іконії. Її батьки були заможними язичниками. У 18 років Текля заручилась з юнаком, але після проповіді апостола Павла вона вирішила присвятити життя Богу.
Павла посадили у в'язницю, звинувативши, що він забороняє дівчатам виходити заміж. А Текля таємно приходила до нього, віддаючи охоронцям ювелірні вироби. Жінку схопили і намагалися знищити, спаливши у вогні та кинувши звірам. Однак вона залишалась живою. Решту життя Текля провела, поширюючи віру в Ісуса Христа.
Традиції та прикмети 24 вересня
Цього дня віряни моляться в храмі до святої Теклі та просять щасливі стосунки. Водночас вони звертаються до святої про одужання від різних хвороб. Предки цього дня збирали буряк, гриби, пекли хліб і працювали у полі.
- Побачили листя на деревах — зима буде нескоро.
- Дощ — до мокрої осені.
- Якщо з'явилися заморозки — очікуйте на коротку зиму.
Що не можна робити 24 вересня
- Не можна кричати, сваритися та говорити про когось погано, аби не зіпсувати свою долю.
- Угоди в цей день не будуть успішними.
- Ви можете втратити достаток, якщо позичите комусь гроші.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні святкують День бабусі. Ще маєте трохи часу, аби підготувати подарунок.