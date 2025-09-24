Рус

Можете втратити удачу: що категорично заборонено робити 24 вересня

Вікторія Козар
Що не можна робити, аби не втратити удачу
Що не можна робити, аби не втратити удачу. Фото freepik.com

Сьогодні не варто позичати гроші

У середу, 24 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують першомученицю та рівноапостольну Теклю. Раніше це відбувалося 7 жовтня.

Текля народилася в малоазіатському місті Іконії. Її батьки були заможними язичниками. У 18 років Текля заручилась з юнаком, але після проповіді апостола Павла вона вирішила присвятити життя Богу.

Свята Текля
Свята Текля, фото з мережі

Павла посадили у в'язницю, звинувативши, що він забороняє дівчатам виходити заміж. А Текля таємно приходила до нього, віддаючи охоронцям ювелірні вироби. Жінку схопили і намагалися знищити, спаливши у вогні та кинувши звірам. Однак вона залишалась живою. Решту життя Текля провела, поширюючи віру в Ісуса Христа.

Традиції та прикмети 24 вересня

Цього дня віряни моляться в храмі до святої Теклі та просять щасливі стосунки. Водночас вони звертаються до святої про одужання від різних хвороб. Предки цього дня збирали буряк, гриби, пекли хліб і працювали у полі.

  • Побачили листя на деревах — зима буде нескоро.
  • Дощ — до мокрої осені.
  • Якщо з'явилися заморозки — очікуйте на коротку зиму.

Що не можна робити 24 вересня

  • Не можна кричати, сваритися та говорити про когось погано, аби не зіпсувати свою долю.
  • Угоди в цей день не будуть успішними.
  • Ви можете втратити достаток, якщо позичите комусь гроші.

