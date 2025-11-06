Скільки коштуватиме борщовий набір до Нового року? Прогноз, який здивує українців

Після свят ціни можуть піднятися через дефіцит якісної продукції.

В Україні до Нового року не очікується суттєвої зміни вартості овочів. На відміну від хліба, їхня вартість може зростати поступово, а найближчі 2–3 місяці ціни на овочі залишатимуться низькими.

Що потрібно знати

До Нового року ціни на овочі залишатимуться низькими завдяки великому врожаю

Зростання вартості буде повільним, у межах 7–8% на місяць, відповідно до інфляції та собівартості зберігання

Після свят ситуація може змінитися

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник підтвердив у коментарі "Телеграфу", що причина цього — великий врожай. Експерт прогнозує підвищення на рівні темпу інфляції та собівартості зберігання, тобто приблизно 7–8% на місяць.

Щось десь буде зберігатися, щось десь буде втрачатися, гнити, викидатись, але цілком до весни вистачить Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький також, що врожай виявився кращим, а негативні фактори вплинули менше, ніж очікувалося. За офіційними даними, виробництво картоплі становить 18 мільйонів тонн, хоча експертна оцінка реального ринку — близько 10 мільйонів тонн. Тож різкого здорожчання вартості борщу очікувати не варто.

Середня вартість базового трилітрового борщового набору наразі складає 146,75 грн

Проте після Нового року ситуація може змінитися. Частина продавців вже розпродасть запаси, а якісних овочів стане менше. Це викличе зростання ціни — подорожчання може сягнути 40–50% вже навесні при песимістичному сценарії, впевнений Баштанник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що курятина також не має вирости в ціні найближчими тижнями. Здорожчати може цибуля, кількість якої попри надврожай зменшується — фермери через погодні умови та низьку вартість розорюють поля з врожаєм.