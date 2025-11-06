Скільки коштуватиме борщовий набір до Нового року? Прогноз, який здивує українців
Після свят ціни можуть піднятися через дефіцит якісної продукції.
В Україні до Нового року не очікується суттєвої зміни вартості овочів. На відміну від хліба, їхня вартість може зростати поступово, а найближчі 2–3 місяці ціни на овочі залишатимуться низькими.
Що потрібно знати
- До Нового року ціни на овочі залишатимуться низькими завдяки великому врожаю
- Зростання вартості буде повільним, у межах 7–8% на місяць, відповідно до інфляції та собівартості зберігання
- Після свят ситуація може змінитися
Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник підтвердив у коментарі "Телеграфу", що причина цього — великий врожай. Експерт прогнозує підвищення на рівні темпу інфляції та собівартості зберігання, тобто приблизно 7–8% на місяць.
Щось десь буде зберігатися, щось десь буде втрачатися, гнити, викидатись, але цілком до весни вистачить
Заступник міністра економіки Тарас Висоцький також, що врожай виявився кращим, а негативні фактори вплинули менше, ніж очікувалося. За офіційними даними, виробництво картоплі становить 18 мільйонів тонн, хоча експертна оцінка реального ринку — близько 10 мільйонів тонн. Тож різкого здорожчання вартості борщу очікувати не варто.
Проте після Нового року ситуація може змінитися. Частина продавців вже розпродасть запаси, а якісних овочів стане менше. Це викличе зростання ціни — подорожчання може сягнути 40–50% вже навесні при песимістичному сценарії, впевнений Баштанник.
Раніше "Телеграф" розповідав, що курятина також не має вирости в ціні найближчими тижнями. Здорожчати може цибуля, кількість якої попри надврожай зменшується — фермери через погодні умови та низьку вартість розорюють поля з врожаєм.