ФОПам урізають ліміти на платежі: скільки тепер можна проводити через рахунок

Під прицілом нові підприємці та ті, що робили перерву в діяльності

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В Україні банки посилюють фінмоніторинг підприємців і знижують ліміти платежів для новостворених ФОПів та тих, хто відновлює роботу після перерви. Підозрілі операції можуть обернутися блокуванням рахунку, а через обмін даними між банками зміна фінустанови не розв’язує проблему.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Банки вибивають документи з українців та закручують гайки ФОПам: давайте довідки, яких не існує"

У жовтні банки почнуть зменшувати місячні ліміти платежів для новостворених і сплячих (які не вели діяльності) ФОПів. Залежно від банку та його політики, новачками можуть вважати підприємця створеного від 6 до 2 місяців тому.

Обмеження для їх платежів були запроваджені ще влітку, а тепер планка по них знижується: з 600 тис. грн до 400 тис. грн для ФОПів першої групи та з 3 млн грн до 1 млн грн на місяць — для другої та третьої.

Місячні ліміти на платежі для різних груп фізосіб-підприємців. Інфографіка: "Телеграф"

"Зокрема, ПУМБ вже офіційно повідомив про запровадження з жовтня 2026 року лімітів на проведення операцій для новостворених ФОПів та підприємців, які відновлюють діяльність після періоду неактивності", — навів приклад адвокат, керівник практики супроводу бізнесу Gracers Анатолій Сівоздрав.

А старша юристка, адвокатка АФ Pragnum Альона Мічуріна нагадала "Телеграфу", що банки також керуються ознаками підозрілості операцій і навела кілька прикладів таких транзакцій, які:

є складними фінансовими операціями;

є незвично великими фінансовими операціями;

проведені в незвичний спосіб;

не мають очевидної економічної чи законної мети;

не відповідають інформації щодо запланованої клієнтом діяльності з використанням послуг банку, отриманої банком від клієнта під час установлення мети та характеру ділових відносин із ним.

Якщо клієнт робитиме щось подібне, то його платіж можуть зупинити/заморозити, а рахунок заблокувати щонайменше до з’ясування всіх обставин.

У питаннях фінмоніторингу ФОПи ще вразливіші за звичайних фізосіб. Банки формують на підприємців докладніші досьє й, що найважливіше, обмінюються зібраною інформацією. Тож розраховувати на банківську таємницю не доводиться. Фактично на бізнесменів навішують ярлики: якщо рахунок заблокували в одному банку, з великою ймовірністю невдовзі це станеться й в іншому — щойно туди надійде відповідний "компромат".

"Для бізнесу така позначка — не формальність. Банки обмінюються інформацією про клієнтів, яким відмовили, тож проблеми можуть початися й в іншому банку. Саме тому такі рішення варто оскаржувати, а не просто переходити в інший банк", — підкреслив Ігор Ясько.

При цьому юристи не намагаються заспокоювати і очікують ще більшого посилення вимог і ускладнення обслуговування в банках.

"До кінця 2026 року прогнозуємо збереження високої інтенсивності фінансового моніторингу та ймовірне збільшення кількості запитів банків щодо підтвердження джерел походження коштів, реальності господарської діяльності та економічного змісту фінансових операцій", — резюмував Анатолій Сівоздрав.

Також ми писали, що через посилення фінмоніторингу дійшло до того, що працівники банків вимагають купу нових документів, в тому числі таких, яких немає в природі. Людям пропонують самотужки їх розробити та надати.