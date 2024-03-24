У Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень світла: подробиці

У місті працюють 213 Пунктів Незламності

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, повертаються до графіків аварійних відключень світла. Крок вимушений, після нічної атаки на Україну. Лише цієї ночі над Кривим Рогом було збито 7 ударних БПЛА типу "шахед".

Про це написав міський голова Олександр Вілкул у своєму Telegram. Він зазначив, що "прильотів" вдалося уникнути, але уламки пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори. Також, будь ласка, зарядіть гаджети та павербанки", — написав міський голова Кривого Рогу.

Також він нагадав, що у місті працюють 213 Пунктів Незламності, в яких, як підкреслив Вілкул, є все. Знайти найближчий до вас пункт можна за посиланням.

Після нічної атаки "шахедами", у Кривому Розі було зупинено роботу "Теплоцентралі", щоб уникнути гідроударів. Частину лікарень було одразу переведено на роботу від генераторів. Котельні "Тепломережі", водоканал, міський електротранспорт продовжували працювати, так само як і всі служби міста, лікарні та соціальні установи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що через масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру, що сталася 22 березня, у чотирьох областях України було обмежено споживання електроенергії. Це стосувалося Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Ремонтні бригади робили все, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.