Кияни знайшли змію у пральній машинці: деталі інциденту, фото

Незвична знахідка виявилася не зовсім маленькою

У Києві мешканці Оболоні знайшли змію у своїй пральній машинці. Вуж заліз у квартиру на вулиці Героїв Дніпра.

Про це повідомляє команда порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group. Довжина змії склала близько 50 сантиметрів.

Як вужик потрапив у квартиру – невідомо. У повідомленні зазначають, що його дістали та випустили на волю.

Також команда розповідає про вивільнення кошеня з-під капота автівки на вулиці Михайла Бойчука. Ще одне кошеня деблоковано із вентиляції будинку на вулиці Депутатська.

Було госпіталізовано кота, який випав з вікна на Великій Васильківській. Також команда порятунку тварин у селі Лісники під Києвом дістала собаку з басейну. Бідолага впав та не зміг самостійно звідти вибратися. Пес просидів там три дні.

Якщо ви зіткнулися зі схожими проблемами, телефонуйте за номером +380 98 844 79 37. Команда Kyiv Animal Rescue Group приймає дзвінки цілодобово, якщо є реальна загроза життя тварини.

Нагадуємо, що у київському метрополітені помітили щурів. На кадрах запеклого двобою видно, що двоє щурів біжать по колії, не боячись потяга, що прибуває на станцію. Тваринки в запеклій боротьбі не можуть поділити здобуте. Гризуни борються за шматок якогось матеріалу.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом виявили ціле поле червонокнижних рослин. Що відомо про дику орхідею.