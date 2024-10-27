Жінка з дитиною на руках відгамселила продавчиню "Аврори" у Дніпрі (відео)

Українці відреагували

У Дніпрі в одному з популярних магазинів "Аврора" сталась бійка. Жінка на руках відгамселила продавчиню.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал. У повідомленні до публікації пишуть, що жінка в якої на руках була дитина нібито намагалась поцупити товар на 150 гривень.

Її намагались зупинити. Проте вона накинулась на працівницю магазину. Жінка вчепилась їй у волосся і трясла біля входу. Втім потім вона втекла з магазину.

У публікації також зазначили, що її раніше вже ловили на крадіжці. Втім коментатори не оцінили вчинок жінки.

Раніше "Телеграф" писав, що рішення ВР прибрати кримінальну відповідальність за крадіжку чи шахрайство, якщо сума завданих збитків становить менш як 3028 гривень не призведе до погіршення ситуації зі злочинністю. Навпаки, правоохоронці більше займатимуться більш серйозними справами. А також Олексій Кущ розповів, у чому двигун корупції в Україні та як її побороти.