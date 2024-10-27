Женщина с ребенком на руках отлупила продавщицу "Авроры" в Днепре (видео)

Украинцы отреагировали

В Днепре в одном из популярных магазинов "Аврора" произошла драка. Женщина на руках отлупила продавщицу.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал. В сообщении к публикации пишут, что женщина у которой на руках был ребенок якобы, пыталася утащить товар на 150 гривен.

Ее пытались остановить. Однако она набросилась на сотрудницу магазина. Женщина вцепилась ей в волосы и трясла у входа. Впрочем, потом она сбежала из магазина.

В публикации также отметили, что ее раньше уже ловили на воровстве. Впрочем, комментаторы не оценили поступок женщины.

Ранее "Телеграф" писал, что решение ВР убрать уголовную ответственность за кражу или мошенничество, если сумма нанесенного ущерба составляет менее 3028 гривен не приведет к ухудшению ситуации с преступностью. Напротив, правоохранители будут больше заниматься более серьезными делами. А также Алексей Кущ рассказал, в чем двигатель коррупции в Украине и как ее побороть.