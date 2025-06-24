Популярний курорт України атакували комахи. У мережі показали вражаючі кадри (відео)

Вони кусають людей і тварин

Відпочинок на одному з українських курортів перетворився на нестерпні "тортури". Адже людей і тварин атакують мошки, які збиваються у величезний рій.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що нашестя комах зафіксували біля озера Світязь

"Нашестя мошок на Світязі", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що мошок біля узбережжя озера дуже багато. Вони збиваються у величезні рої та утворюють специфічні хмари. Комахи атакують не тільки людей, а й тварин. Їх укуси та постійний контакт зі шкірою роблять перебування на відпочинку фактично нестерпним. Найбільша активність мошок зафіксована у вечірній та ранковий час.

У коментарях користувачі зазначили, що таке нашестя мошок фіксується не тільки на Світязі, а й на Яворивщині. Дехто писав, що треба покосити траву біля узбережжя і це нібито має сприяти зменшенню кількості комах.

Коментар про мошок на Світязі

Для довідки

Світязь — найглибше озеро в Україні. Розташоване в межах Ковельського району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, що у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу. Світязь має максимальну глибину 58,4 метра.

Світязь на карті

Нагадаємо, що в Одесі також помітили підвищену активність комах. Адже пляжі та вулиці міста "захопили" сонечка. У мережі вже показали, як виглядають вулиці Одеси. Однак, попри милий вигляд, ці комахи доволі боляче кусаються, тому відпочинок поруч з ними буде важким.

Раніше "Телеграф" розповідав, що небезпечні молюски атакують врожай в Україні. Вони їдять все живе.