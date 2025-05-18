Вандали обмалювали під'їзд у Кривому Розі проросійськими символами: з ними швидко розібралися (фото)

Це вже не перший випадок вандалізму на цьому під’їзді

У Кривому Розі на 5-му Зарічному стався обурливий випадок вандалізму з проросійським підтекстом. Невідомий наніс на зображення української державної символіки на вході до під'їзду житлового будинку латинську літеру "Z", яка стала сумнозвісним символом російської військової агресії.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої". Там зазначали, що це не перший випадок.

Цей ганебний вчинок глибоко вразив місцевих мешканців, а також чоловіка, двоє синів якого зараз захищають країну на фронті. Чоловік у суботу не відпочиває після робочого тижня, а зішкрябує писанину.

"Це моя земля. Моя Батьківщина, яку я люблю. Мене не беруть нікуди, бо мені більше 60 років", – казав чоловік, відновлюючи пошкоджене зображення прапора.

Це вже не перший випадок вандалізму на цьому під’їзді – раніше невідомі особи вже зривали та ламали табличку, яку також ремонтував чоловік.

Завдяки спільному входу зусиллям активних мешканців будинку вдалося повністю відновити український прапор на під’їзді, стерши сліди ворожої символіки.

Раніше "Телеграф" писав, що п'яний вандал осквернив могилу загиблого воїна на Вінниччині.