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Дим, сморід і попіл: що в Дніпрі з повітрям після нічної атаки (фото та відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Місто атакували ракети та дрони Новина оновлена 26 липня 2025, 12:52
Місто атакували ракети та дрони. Фото Колаж "Телеграфу"

Датчики показують зміну якості повітря

В ніч на 26 липня Росія вдарила по Дніпру та Кам'янському. Загалом загинуло три людини. В обласному центрі після обстрілу вирувала пожежа.

Кореспондент "Телеграфу" повідомляє, що у повітрі сморід, схожий на запах гуми. З самого ранку небо в Дніпрі було затягнуте димом.

В різних районах міста на вулиці осідає попіл. Міський голова Борис Філатов розповів, що комунальні служби від ранку ліквідовують наслідки. В різних локаціях згоріли близько десяти автівок, сотні вікон вибиті, є пошкодження інфраструктури. За його словами у повітрі фіксується підвищений вміст пилу, але наразі не критичний. Його продовжують відстежувати.

Дніпро попіл
Шматки попелу падають у Дніпрі
Попіл після пожежі у Дніпрі
Попіл після пожежі у Дніпрі

Системи відстежування якості повітря показують, що здебільшого в Дніпрі нормальне повітря, але в одному місці індекс забруднення зріс. Станом на 12 дня рівень забруднення 51, помірний.

Карта забруднення повітря в Дніпрі
Карта забруднення повітря в Дніпрі
Рівень забрудененості повітря у Дніпрі після обстрілу
Рівень забрудененості - помірний

Окрім трьох загиблих в місті та районі шестеро постраждалих. Росія також поцілила в багатоповерхівку, де досі триває пошук людей під завалами.

Комунальники розчищають вулиці
Комунальники розчищають вулиці
Наслідок прильоту в Дніпрі
Наслідок прильоту в Дніпрі
На різних локаціях згоріло близько 10 авто
На різних локаціях згоріло близько 10 авто
Пожежа знищила машину
Пожежа знищила машину

Загалом, 7 ракет та 26 дронів збито вночі над Дніпропетровською областю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія знищила гіпермаркет "Епіцентр" в Кам'янському. Пропагандисти намагаються вигадати причину для такої атаки та виправдати її.

Теги:
#Дніпро #Повітря #Забруднення повітря #Якість Повітря