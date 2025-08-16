"Людина-шахед" з Дніпра став зіркою мережі (смішне відео)

Можливо, це своєрідний "бізнес"

Дніпро — місто, де нещодавно авто несподівано зупинило смерч, а тепер там помітили "людину-шахеда". Чоловік переходив дорогу навантажений уламками від російських безпілотників.

Він стільки взяв на себе, що сам став схожий на "шахед". Відео опублікував Telegram-канал "Дніпро Оперативний". Чоловіка помітили на площі Старомостовій, його хода була непевною, не виключено, що він був нетверезим.

Тихий. Маневрений. Небезпечний. А найголовніше, він не піддається виявленню системами ППО. Збити з курсу його можна хіба що випадковою наливайкою або пляханом, — жартують у мережі

На уламках "шахеда" можна підзаробити

Можливо, для чоловіка, що тягнув уламки, це своєрідний спосіб заробити. Уламки від збитих російських безпілотників та ракет продають з аукціонів. Наприклад крило від російської "герані" продали за 3000 гривень, а залишки збитого shahed 136 купили за 1200.

Що робити при виявленні уламків збитих російських цілей

Проте важливо розуміти, що чіпати уламки збитих ворожих цілей заборонено. Ще на початку повномасштабної війни з'явилися рекомендації, що робити у таких випадках:

у жодному разі не торкатися та не дозволяти робити це іншим. Не можна переміщувати, розбирати та заносити їх у приміщення

не фотографувати та не публікувати такі знімки в інтернеті

позначити місце своєї знахідки та відійти від неї якомога далі

одразу повідомити про виявлення підозрілого предмета на 101 чи 102 та дочекатися ДСНС або поліцію

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі чоловік у плавках діловито витяг із моря шматок "шахеда". Це навіть нікого не здивувало та не налякало — поруч спокійно відпочивали люди та купалися діти.