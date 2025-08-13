На дорогах України замітили дуже рідкісний кабріолет. Раніше такі брали учать у парадах (фото та відео)

Такі авто й раніше були рідкістю

Цікаві автівки часом помічають на дорогах України — у Рівному на камеру потрапила машина-кабріолет. А мініелектроавто, яке продають за чималі гроші, раніше викликало хвилю жартів у мережі.

Відео незвичайного, але дуже атмосферного авто, що "з вітерцем" їздило вулицями Рівного, опублікував Telegram-канал "Рівне Головне". На кадрах — машина з відкритим верхом білого кольору з ефектними червоними вставками.

Судячи з форми кузова, задніх ліхтарів, бамперів та загального силуету, ця машина дуже схожа на ГАЗ-21 "Волга" у кузові кабріолет. Проте серійні кабріолети ГАЗ-21 не випускалися для масового ринку — існувало лише кілька спеціальних версій для парадів і офіційних заходів.

Найімовірніше, це саморобна або реставраційна переробка з класичного седана ГАЗ-21 на кабріолет. Цей варіант "Волги" досить популярний серед колекціонерів.

Що відомо про кабріолети на базі ГАЗ-21 "Волга"

Ці машини і раніше були рідкістю

Всі парадні кабріолети сходили з конвеєрів автозаводу Горького у вигляді звичайних седанів. Переобладнання проводив не сам ГАЗ, а кілька авторемонтних майстерень. Повністю зрізали дах та посилювали кузов.

Їх перероблювали зі звичайних ГАЗ-21

Кабріолети на базі ГАЗ-21 "Волга" використовувалися для проведення парадів у військових округах, де не було заводських кабріолетів на базі ЗІЛу або "Чайки". Пік використання цих автомобілів припав на 60-ті та 70-ті роки, після чого їх замінили кабріолетами на базі сучаснішого ГАЗ-24 "Волга".

Як розповідав "Телеграф", супертранспорт, що викликав ажіотаж, помітили у Полтаві. Такий засіб пересування є поширеним у Європі.