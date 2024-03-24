Все через масовані обстріли: в "Укренерго" прийняли рішення щодо завершення опалювального сезону в постраждалих містах

Українців просять більш ощадливо витрачати енергоресурси

У цьому році збирались завершити опалювальний сезон раніше, проте масовані обстріли критичної інфраструктури Росією внесли свої корективи, тому у найбільш постраждалих регіонах рішення про відключення опалення будуть прийматись окремо. Це пов’язано з ризиком додаткового навантаження на енергосистему.

Якщо опалення вимкнуть, коли температура повітря буде невисокою, то люди будуть активніше використовувати електроприлади. Саме тому рішення буде прийматись окремо, при цьому енергетики будуть комунікувати з місцевою владою, про що заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо. Ми знаходимось в комунікації з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", ― сказав Кудрицький.

Він також перерахував регіони, де треба більш ощадливо ставитись до витрат електроенергії. Це Одеса, Хмельницький та Кривий Ріг. Наслідки російських ударів там планують ліквідувати найближчими днями.

Нагадаємо, що 22 березня відбувалась найбільша атака на енергетичну систему України з початку повномасштабної війни з РФ. Всього лише за день група ДТЕК втратила 50% об’єктів генерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Одещині введені графіки відключення світла. Це вимушене рішення. Жителів міста та області просять більш раціонально використовувати електрику.

Планові відключення електроенергії ввели у Харкові. Там ситуація досі надскладна. У день масованої атаки місто було зовсім знеструмлене.

У Кривому Розі ввели графіки аварійних відключень світла. Це рішення пов’язане з атакою в ніч на 24 березня.