"Вдалося зробити неймовірне": ситуація з електрикою у Харкові складна, але є хороша новина

Зроблено важливий крок у відновленні інфраструктури

Вже четвертий день у Харкові ліквідують наслідки чергового масованого ракетного удару росіян, який залишив мешканців без електроенергії. Світло хоч і ненадовго, але все частіше з’являється у будинках харків’ян, а 25 березня у місті відновлюється робота метро.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне, і у нас з’явилася можливість запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. Дякую всім причетним як енергетикам, так і транспортникам за відмінну роботу", — написав у Telegram мер. Харкова Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов повідомив, що графіки погодинних відключень електроенергії діють у Харкові та таких громадах області:

Мерефянській,

Люботинській,

Зміївській,

Балакліївській,

Чугуївській,

Ізюмській,

Богодухівській,

Дергачівській.

"Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів. Наразі відключено до 200 тис. абонентів міста", — додав він.

У Харківобленерго опублікували графіки відключення електроенергії для Харкова та області. Вони діють із 25 по 31 березня.

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію у Харкові на третій день після атаки. Електроенергія хоч і ненадовго, але все частіше з’являється у будинках харків’ян, а центральне водопостачання та опалення вдалося відновити досить швидко. Продуктів у магазинах вистачає, однак у деяких магазинах досі неможливо розрахуватись карткою та при цьому працюють далеко не всі банкомати.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що Україна має відразу три опції того, як можна забезпечити збільшену подачу електрики до Харкова. За його прогнозами, ситуація має налагодитися через 8-9 днів (заяву було зроблено 24 березня).