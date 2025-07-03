"Ми витримали": Терехов розповів, скільки людей зараз живе в Харкові

Під час війни ця цифра різко змінювалася

Зараз у Харкові проживає 1,3 мільйона людей. При цьому перед повномасштабним вторгненням у 2022 році офіційний показник становив 1,4 мільйона, хоча фактично у місті проживало на той момент 2 мільйони.

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв'ю "Українській правді". Восени минулого року містом ширилися чутки, що взимку не буде опалення та світла.

"1,3 мільйона (людей живе зараз у Харкові – ред.). Станом на січень 2022 фактично – 2 мільйони, офіційно – 1,4 мільйона. В різні періоди після вторгнення було 1,1 мільйона, 1,2 мільйона – залежно від того, скільки обстрілів, яка температура. Напередодні зими було багато чуток, що ми не витримаємо і в Харкові не буде теплопостачання, енергетики. Але ж ми витримали", – сказав Терехов.

Варто зазначити, що в перші місяці російського вторгнення 2022 року велика частина населення міста евакуювалася. За перші два тижні лише залізницею виїхало понад 600 тисяч людей (близько третини міста), багато хто їхав власним транспортом. За підрахунками Харківської ОВА, навесні в місті залишилося 300—400 тисяч людей. Влітку 2022 люди почали поступово повертатися. Станом на літо 2022 в місті проживало 700–800 тисяч людей, а в листопаді 2022 року — вже близько 1 мільйона 100 тисяч жителів.

Також мер розповів, що росіяни не змогли зайти та захопити Харків у 2022 році не тільки завдяки військовим, адже величезну роль відіграли саме люди. Велика помилка Кремля була в тому, що він вважав Харків проросійським. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення він отримував повідомлення від росіян з пропозиціями "здати Харків".