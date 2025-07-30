Рибок не вистачає. У мережі завірусилось відео з автобуса-"акваріума" у Львові

Інцидент стався після зливи

У Львові стався досить дивний курйоз в одному з місцевих автобусів. Адже після сильної зливи вода утворила майже акваріум у склі.

Відповідне відео поширюють у мережі. Зазначається, що вода у транспорті трималась досить довго.

"Акваріуми почали зʼявлятися в львівському транспорті", — йдеться у повідомленні.

Авторка відео додала, що такий дизайн можна побачити тільки у Львові. На ролику видно, як під час руху на склі рухається і якась смуга, вона схожа на дріт чи шнурок. Однак, якщо придивитись, можна побачити, що це вода, яка залилась між двома скельцями. Таким чином утворився імпровізований акваріум, але без рибок.

До слова, інцидент стався після однією зі злив у Львові. Однак чи підтікає вода через гумки під час руху не відомо. Українці вже оцінили це відео і воно набрало понад 60 тисяч переглядів.

У коментарях користувачі жартували, що це не тільки індикатор плавності руху і швидкості, а й візуалізація еквалайзера. Хтось казав, що до автобуса можна підключити телефон і вода "стрибатиме" у так музиці. Були люди, які жартома питали, скло наполовину пусте чи повне. Чимало українців запропонувало запустити туди рибок і тоді це скло дійсно стало б акваріумом.

Дехто додавав, що подібне скло було в Одесі після зливи. Користувачі також писали, що їздили біля цього скла і залипали на нього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі завірусилось курйозне відео з Teslа та котом з Одеси.