Трагедією закінчилася прогулянка дикого лося Києвом: що трапилося з твариною (відео)

У центрі порятунку тварин розповіли, що сталося зі ссавцем

Днями на вулицях Києва, поблизу станції метро Почайна, бачили лося. На жаль, тварина загинула до приїзду рятувальників.

Про це повідомила керівниця центру порятунку диких тварин Наталія Попович в ефірі телеканалу "Київ24". Вона розповіла, що сталося з лосем.

"На жаль, ми не встигли доїхати, тому що лось помер до нашого приїзду. Його, вочевидь, збила автівка, тому що він був сильно травмований", — розповіла Попович.

Тварину помітили на проїжджій частині у густонаселеному районі столиці, і очевидці одразу викликали відповідні служби. На жаль, через важкі травми врятувати лося не вдалося.

Попович розповіла, що дикі тварини все частіше забігають у міста через гучні звуки вибухів або інші стресові фактори, пов’язані з війною. Керівниця центру порятунку тварин підкреслює, що наближатися до них не бажано — відразу викликайте відповідні служби.

Нагадуємо, що 3 червня, у понеділок, поблизу станції метро "Почайна" помітили лося. Він бігав неподалік від книжкового ринку.

Відео та фото з твариною з'явилися в соцмережах і викликали активне обговорення. На кадрах видно, як лось розгублено бігає посеред міського простору.

Раніше "Телеграф" писав, що днями спалахнула пожежа у відомому ТРЦ Києва. Стовп диму накрив район.