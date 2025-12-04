Секретний метод. Терехов розповів, як Харкову вдалося повернути воду до будинків мешканців
-
-
Місто використало деякі можливості, які, на щастя, спрацювали
У ході російської атаки 25 листопада "шахеди" пошкодили ключову електропідстанцію, яка забезпечувала водопостачання Харкова. Попри пошкодження, місту частково вдалося зберегти подачу води завдяки альтернативним джерелам свердловин.
Що потрібно знати:
- Вода у будинках городян зараз є
- Додатково спрацювали можливості так званого "енергетичного острова"
- Влада Харкова реалізує "неординарні заходи", деталі яких поки не розкриваються
Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов на брифінгу 3 грудня, пише "Об’єктив". Ще у березні 2023 року він повідомляв, що у місті розробляють проєкт видобутку води з артезіанських свердловин, що дозволить забезпечити якісною водою близько 20% населення.
Ми йдемо за цим проектом. Харків був із водою частково (після "прильоту" по ключовій електропідстанції — Ред.), завдяки тим же свердловинам, це по-перше
По-друге, за словами Терехова, подачу води вдалося зберегти, оскільки місто має можливості енергетичного острова, які й спрацювали.
Крім цього, щодо водопостачання, то в будинках харків’ян, у квартирах харків’ян є вода – і це головне
Терехов вирішив не розповідати, які саме дії ще проводяться і зазначив, що заходи, які вживаються сьогодні, є зовсім неординарними. Але мер пообіцяв розповісти про це пізніше.
