Секретний метод. Терехов розповів, як Харкову вдалося повернути воду до будинків мешканців

Місто використало деякі можливості, які, на щастя, спрацювали

У ході російської атаки 25 листопада "шахеди" пошкодили ключову електропідстанцію, яка забезпечувала водопостачання Харкова. Попри пошкодження, місту частково вдалося зберегти подачу води завдяки альтернативним джерелам свердловин.

Що потрібно знати:

Вода у будинках городян зараз є

Додатково спрацювали можливості так званого "енергетичного острова"

Влада Харкова реалізує "неординарні заходи", деталі яких поки не розкриваються

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов на брифінгу 3 грудня, пише "Об’єктив". Ще у березні 2023 року він повідомляв, що у місті розробляють проєкт видобутку води з артезіанських свердловин, що дозволить забезпечити якісною водою близько 20% населення.

Ми йдемо за цим проектом. Харків був із водою частково (після "прильоту" по ключовій електропідстанції — Ред.), завдяки тим же свердловинам, це по-перше пояснив мер.

Ігор Терехов. Фото: Telegram-канал мера Харкова

По-друге, за словами Терехова, подачу води вдалося зберегти, оскільки місто має можливості енергетичного острова, які й спрацювали.

Крім цього, щодо водопостачання, то в будинках харків’ян, у квартирах харків’ян є вода – і це головне помітив міський голова.

Терехов вирішив не розповідати, які саме дії ще проводяться і зазначив, що заходи, які вживаються сьогодні, є зовсім неординарними. Але мер пообіцяв розповісти про це пізніше.

