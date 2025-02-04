Обмін валют не для всіх: хто розвішує табло з курсом на вулицях міст і чому їх не стосується заборона НБУ

"Телеграф" розібрався в ситуації

В Україні фінансовим установам та операторам поштового зв’язку, які проводять готівковий обмін валют, заборонено вивішувати електронні табло з поточним курсом. Інформувати громадян можна виключно на касах.

Про це свідчить ухвала №165 НБУ від 29 липня 2022 року. Проте на вулицях міст українці можуть бачити великі електронні табло з поточним курсом, які ніхто не знімає. Як виявилося, ця заборона стосується виключно небанківських установ.

Відомо, що починаючи з 2022 року НБУ посилив вимоги до фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють готівковий обмін валют. Їм було заборонено вивішувати електронні табло з поточним курсом, а також використовувати інформаційні вивіски, виносні щити, штендери тощо.

Дане рішення було прийнято з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища. Однак на вулицях українських міст люди можуть спостерігати великі електронні щити із курсом валют.

"Телеграф" направив офіційні запити до профільних відомств і дізнався, що заборона стосується виключно небанківських установ, а банки мають повне право вивішувати курс валют на вулиці будь-яким зручним для них способом.

Про це свідчать відповіді від НБУ та "ТАСКОМБАНКУ".

"Ці зміни не стосуються банків, оскільки на сьогодні практично не зафіксовано ними зловживань у сфері здійснення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі. Таким чином, вимога про заборону інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза касами не поширюється на банки", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Крім цього, в НБУ підкреслили, що за діяльністю небанківських фінансових установ здійснюється постійний нагляд і до порушників застосовуються "заходи впливу".

"Національний банк здійснює регулювання та нагляд за діяльністю небанківських фінансових установ в межах чинного законодавства та своїх нормативно-правових актів. За порушення вимог Постанови 65 Національний банк може застосовувати заходи впливу, адекватні вчиненому порушенню. Факти застосування таких заходів належать до інформації з обмеженим доступом, розкриття якої на запит ЗМІ чинним законодавством не передбачено", — заявили в НБУ.

Нагадаємо, в Україні вводять нові податки та піднімають старі. Так, з 1 січня 2025 року в Україні зріс військовий збір на зарплати фізосіб – з 1,5 до 5%. Однак при цьому підвищення не торкнулося військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що для ФОП в Україні змінили правила подання податкової звітності. Ці нововведення мають забезпечити збалансованість бюджету за умов воєнного стану.