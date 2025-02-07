Сколько бы вы заработали, если бы купили 10 грамм золота год назад

10 граммов золота: сколько можно было бы заработать в год?

Инвестирование в золото всегда привлекало тех, кто стремится сохранить и приумножить свои сбережения. Рассмотрим, сколько можно было бы заработать, если бы вы приобрели 10 граммов золота год назад.

Динамика цен на золото

По состоянию на 7 февраля 2024 года средняя цена 1 грамма золота в украинских банках составляла 2 428 гривен. Таким образом, 10 грамм стоили бы 24 280 гривен.

По данным НБУ, в течение года наблюдался постепенный рост стоимости золота. По состоянию на 7 февраля 2025 года цена 1 грамма достигла 3782 гривны. Итак, 10 грамм теперь стоят 37 820 гривен.

Рассчитаем прибыль

Разница между первоначальной инвестицией и текущей стоимостью составляет:

Начальная стоимость: 24 280 грн

Текущая стоимость: 37 820 грн

Прибыль: 37 820 грн — 24 280 грн = 13 540 грн

Таким образом, за год инвестиция принесла бы 13 540 гривен прибыли, что соответствует примерно 55% от первоначальной суммы.

Сравнение с другими инвестициями

Для сравнения, средняя ставка по депозитам в украинских банках за этот период составила около 10% годовых. Следовательно, инвестирование в золото оказалось более выгодным, обеспечив более высокий доход.

Инвестирование в золото могло бы принести значительную прибыль за последний год. Однако следует помнить, что рынок драгоценных металлов подвержен колебаниям, и прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется консультироваться с финансовыми экспертами.

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