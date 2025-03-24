Як подорожчають сигарети до 2028 року і чи вплине це на курців: податки на тютюнові вироби тепер у євро

Підписання та публікація закону коштували державі близько 2,12 млрд грн

Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає переведення акцизів на тютюнові вироби в євро. Документ залишався без підпису з початку грудня 2024 року.

Як повідомляє "Телеграф", прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступив ініціатором даного рішення.

Основні прогнози та розрахунки

Тепер очікується, що середня ціна пачки сигарет зросте на 40 гривень, а до 2028 року її вартість може досягти 160 гривень.

Законопроєкт №11090 ухвалений народними депутатами 4 грудня 2024 року ("за" проголосувало 237 депутатів). Як підрахував перший заступник голови профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк (від партії "Голос"), підписання та публікація закону про підвищення податків на тютюнові вироби коштував українському держбюджету близько 2,12 млрд грн.

Документ, зокрема, передбачає, що акцизи на тютюнові вироби в Україні тепер будуть встановлюватися в євро. Річ у тім, що підвищення таких зборів триває вже багато років, але з фіксацією ставок у гривні. Однак національна валюта зазнала девальвації, тому для виконання спеціальної євродирективи стало необхідним прив'язати акцизи до європейської валюти.

У Європейському Союзі мінімальна акційна ставка на сигарети становить 90 євро за 1 000 штук, або 1,8 євро за пачку з 20 штук. В Україні планують досягти такого рівня до 2028 року, що також спостерігається в законопроєкті.

Железняк заявляв, що після набуття чинності законопроекту "ціни на пачку сигарет одразу зростуть на 40 грн". Як підрахували журналісти OBOZ.UA, підвищення цін може виявитися менш значним:

пачка сигарет середнього сегмента у 2025 році, ймовірно, подорожчає приблизно на 28,6 грн, сягнувши 124,7 грн;

до 2028 року, коли зростання акцизів завершиться, ціна пачки може зрости до близько 160,5 грн.

Вплив зростання вартості на курців в Україні

Дослідження ГО "Життя" показало, що у 2015 році, коли середній податок на пачку сигарет становив 6,08 грн, кількість курців сягала 6,7 млн осіб. У 2019 році акциз зріс до 19,6 грн, а число курців зменшилося до 5,56 млн осіб. Водночас доходи державного бюджету від акцизів суттєво збільшилися: з 22,1 млрд грн у 2015 році до 44,1 млрд грн на рік у 2019 році.

Раніше "Телеграф" писав, які марки цигарок в українських магазинах є найдорожчими — подекуди вони коштують 135 гривень і це не межа. Водночас у деяких українських магазинах можна знайти найдешевші тютюнові вироби, зокрема Parker&Simpson.

4 роки тому пачки цигарок в країні коштували від 32 до 48 гривень. У матеріалі ми порівняли зміну вартості з середньою зарплатою в Україні.