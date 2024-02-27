У Києві трамвай протаранив вантажівку: на місці величезний затор (фото)

Постраждала водійка трамваю

У вівторок, 27 лютого, у Солом’янському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю трамвая та вантажного автомобіля. Внаслідок зіткнення кабіна трамвая виявилася дуже сильно пошкодженою — її буквально розірвало на кілька частин.

На місці події виник величезний затор в обох напрямках. Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Типовий Київ".

Так, на бульварі Вацлава Гавела трамвай протаранив вантажний автомобіль. Внаслідок зіткнення кабіну трамвая зім’яло і вона перетворилася на купу металу.

Наразі відомо, що незначні травми отримала водійка трамвая. Жінці надали допомогу на місці аварії.

Фото з місця ДТП

Повідомляється, що на місці аварії утворився значний затор, а міст на бульварі Гавела стоїть в обох напрямках. Рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Відрадного.

Крім цього затримується рух трамвайних маршрутів № 14 і 15.

Автовласників та пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації та планувати свій маршрут заздалегідь.

Серйозна ДТП сталася на бульварі Вацлава Гавела

На місці аварії працюють правоохоронці та рятувальники. Причини та обставини ДТП належить встановити слідству.

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві сталася серйозна ДТП внаслідок якої легковик влетів у бетонний стовп. Передня частина авто значно постраждала та перетворилася на купу металу, а на пішохідній доріжці залишилися лежати частини, що відлетіли від машин під час удару.