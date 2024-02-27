В Киеве трамвай протаранил грузовик: на месте огромная пробка (фото)

Пострадала женщина-водитель трамвая

Во вторник, 27 февраля, в Соломенском районе Киева произошло серьезное ДТП при участии трамвая и грузового автомобиля. В результате столкновения, кабина трамвая оказалась очень сильно повреждена — ее буквально разорвало на несколько частей.

На месте происшествия возникла огромная пробка в обоих направлениях. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Типичный Киев".

Так, на бульваре Вацлава Гавела трамвай протаранил грузовой автомобиль. В результате столкновения кабину трамвая смяло и она превратилась в груду металла.

На данный момент известно, что незначительные травмы получила водитель трамвая. Женщине оказали помощь на месте аварии.

Сообщается, что на месте аварии образовалась значительная пробка, а мост на бульваре Гавела стоит в обоих направлениях. Затруднено движение в сторону проспекта Отрадный.

Кроме этого задерживается движение трамвайных маршрутов № 14 и 15.

Автовладельцев и пассажиров просят внимательно отнестись к этой информации и планировать свой маршрут заранее.

Серьезное ДТП произошло на бульваре Вацлава Гавела

На месте аварии работают правоохранители и спасатели. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве произошло серьезное ДТП в результате которого легковушка влетела в бетонный столб. Передняя часть авто значительно пострадала и превратилась в груду металла, а на пешеходной дорожке остались лежать части, которые отлетели от машин во время удара.