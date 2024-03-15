Долар та євро скачуть у ціні: курс валют на 15 березня у Києві
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Ціна польського злотого не змінилася
Цього тижня простежується коливання на валютному ринку. Валюта то падає, то підійматися на 10-20 копійок. В Національному банку України ціна долара та євро незначно знизилася.
"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 15 березня, НБУ встановив офіційний курс наступним чином:
Долар США (USD): 38,68 грн
Євро (EUR): 42,28 грн
Злотий (PLN): 9,84 грн
Канадський долар (CAD): 28,70 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,97 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 38,72 грн
Євро (EUR): 42,45 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,60 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,77 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках упав на десяток копійок.
Купівля: 38,67 грн
Продаж: 38,77 грн
Раніше "Телеграф" писав, що до кінця поточного тижня курс долара буде постійно змінюватись. Зниження попиту на валюту може спровокувати її здешевшання.