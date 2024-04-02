У київському метро перестали працювати комплекси самообслуговування: що відомо

Ремонтом уже займаються спеціалісти

У вівторок, 2 квітня, з технічних причин на станціях київського метро тимчасово перестали працювати комплекси самообслуговування. Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання та роблять все, що від них залежить.

Орієнтовно для усунення несправності потрібно 30 хвилин. Про це повідомили у офіційному Телеграм-каналі КМДА.

Так, на станціях столичного метрополітену стався збій в роботі комплексів самообслуговування. З цієї причини пасажири не можуть сплатити за проїзд в метро за допомогою терміналів.

Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною картою

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay або Google Pay.

UPD: Варто зазначити, що буквально за 20 хвилин роботу комплексів самообслуговування було відновлено на всіх станціях метро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для пенсіонерів. Цікаво, що роботодавці готові взяти до себе в команду як жінок, так і чоловіків пенсійного віку.