Доллар продолжает падать: курс валют в обменниках Киева

На евро держится более-менее стабильная цена

В последние дни прослеживается небольшое удешевление доллара, как и прогнозировали эксперты. У НБУ иностранная валюта упала почти на 20 копеек.

В обменниках менее заметно удешевление. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,02 грн

Евро (EUR): 42,34 грн

Злотый (PLN): 9,85 грн

Канадский доллар (CAD): 28,89 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,01 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,32 грн

Евро (EUR): 42,84 грн

Злотый (PLN): 9,92 грн

Канадский доллар (CAD): 28,99 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,59 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках также упал на десяток копеек.

Покупка: 39,27 грн

Продажа: 39,27 грн

Ранее "Телеграф" писал, будет ли доллар по 40 гривен. Эксперт отметил, что на днях ожидаются ощутимые изменения курса наличного доллара в банках.