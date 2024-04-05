Доллар продолжает падать: курс валют в обменниках Киева
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На евро держится более-менее стабильная цена
В последние дни прослеживается небольшое удешевление доллара, как и прогнозировали эксперты. У НБУ иностранная валюта упала почти на 20 копеек.
В обменниках менее заметно удешевление. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,02 грн
Евро (EUR): 42,34 грн
Злотый (PLN): 9,85 грн
Канадский доллар (CAD): 28,89 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,01 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,32 грн
Евро (EUR): 42,84 грн
Злотый (PLN): 9,92 грн
Канадский доллар (CAD): 28,99 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,59 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках также упал на десяток копеек.
Покупка: 39,27 грн
Продажа: 39,27 грн
Ранее "Телеграф" писал, будет ли доллар по 40 гривен. Эксперт отметил, что на днях ожидаются ощутимые изменения курса наличного доллара в банках.