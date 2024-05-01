Годинами на зупинці після тривоги: що не так з рухом київського транспорту після відбою

Увечері після відбою нереально дістатися дому

З 1 серпня 2022 року в Києві під час повітряної тривоги зупиняється громадський транспорт. З того часу у столиці пролунало понад 400 тривог поза комендантським часом, загальною тривалістю близько 430 годин.

Однак за підрахунками ГО "Пасажири Києва" громадський трансторт "стояв" приблизно 700 годин. Цей час включає саму зупинку транспорту під час тривог, а також необхідний для відновлення роботи та відповідного включення в розклад.

Зазвичай це може займати 1-2 годин. Це пов'язано з тим, що кожен маршрут має свій час оборотного рейсу, який залежить від його довжини.

Як відновлює рух громадський транспорт після тривоги

За заявами Київради, транспорт після тривог повинен відновити рух за маршрутом протягом 10 хвилин. Лише київське метро продовжує рух менше ніж за 10 хвилин.

Наземний комунальний транспорт після відбою дуже повільно відновлює свою роботу. Чому?

Значна частина рухомого складу під час тривог роз'їжджається по кінцевих зупинках або до інших місць відстою.

Невелика кількість транспорту, яка залишається на маршруті, відновлює роботу одразу після відбою. При цьому, водії не очікують на повернення пасажирів, а іноді навіть розпочинають рух без них.

Деякі тролейбуси та трамваї не їдуть до кінцевих зупинок, а розвертаються посередині маршруту. Це знову призводить до затримок.

Транспорт, який таки зумів доїхати до кінцевих зупинок, стоїть там разом з пасажирами, що сіли в нього під час тривоги. Водії не їдуть за розкладом, який можна знайти на сайті Київпастрансу, а їздять за своїм власним "індивідуальним" розкладом, який передбачає значно довший час очікування на кінцевій.

Виходить, що після відбою тривоги на маршрутах курсує лише незначна частина транспорту, у якої приблизно співпало місце зупинки та час, де вони б мали перебувати за розкладом.

Найбільшою бідою для пасажирів є тривога у ввечері, особливо, якщо вона закінчується після 23:00. Транспорт просто припиняє роботу. У таких випадках люди змушені самостійно вирішувати свої проблеми з пересуванням.

Раніше "Телеграф" писав, що Київпастранс оголосив сумнівний тендер. Комунальне підприємство оголосило про закупівлю 74 тролейбусів за кредитні кошти ЄІБ на суму приблизно 50 млн євро.