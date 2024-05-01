Часами на остановке после тревоги: что не так с движением киевского транспорта после отбоя

Вечером после отбоя невозможно добраться до дома

С 1 августа 2022 года в Киеве во время воздушной тревоги останавливается общественный транспорт. С тех пор в столице прозвучало более 400 тревог вне комендантского времени, общей продолжительностью около 430 часов.

Однако, по подсчетам ОО "Пассажиры Киева", общественный трансторт "стоял" примерно 700 часов. Это время включает саму остановку транспорта во время тревог, а также необходимое для возобновления работы и соответствующего включения в расписание.

Обычно это может занимать 1-2 часов. Это связано с тем, что у каждого маршрута есть свое время оборотного рейса, который зависит от его длины.

Как восстанавливает движение общественный транспорт после тревоги

По заявлениям Киеврады, транспорт после тревоги должен возобновить движение по маршруту в течение 10 минут. Только киевское метро продолжает движение менее чем за 10 минут.

Наземный коммунальный транспорт после отбоя очень медленно возобновляет свою работу. Почему?

Значительная часть подвижного состава во время тревог разъезжается по конечным остановкам или другим местам отстоя.

Небольшое количество транспорта, которое остается на маршруте, возобновляется сразу после отбоя. При этом, водители не ожидают возвращения пассажиров, а иногда даже начинают движение без них.

Некоторые троллейбусы и трамваи не едут к конечным остановкам, а разворачиваются посреди маршрута. Это приводит к задержкам.

Транспорт, который сумел доехать до конечных остановок, стоит там вместе с пассажирами, что сели во время тревоги. Водители не едут по расписанию, которое можно найти на сайте Киевпастранса, а ездят по своему собственному "индивидуальному" расписанию, которое предполагает значительно большее время ожидания на конечной.

Выходит, что после отбоя тревоги на маршрутах курсирует лишь незначительная часть транспорта, у которой примерно совпало место остановки и время, где они должны находиться по расписанию.

Самой большой бедой для пассажиров является тревога вечером, особенно, если она заканчивается после 23:00. Транспорт просто прекращает работу. В таких случаях люди вынуждены самостоятельно решать свои проблемы с передвижением.

Ранее "Телеграф" писал, что Киевпастранс объявил сомнительный тендер. Коммунальное предприятие объявило о закупке 74 троллейбусов за кредитные средства ЕИБ на сумму около 50 млн евро.