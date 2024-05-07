Ціни як перед війною: скільки коштує оренда квартири у Києві

Найдорожче житло здають у Печерському районі

Після несподіваного обвалу цін на вторинному ринку нерухомості Києва, на початку травня вартість житла почала повільно підійматися. Разом з цим зросли ціни на оренду квартир у столиці.

Ціни вже зрівнялися з тими, що були до початку повномасштабного вторгнення. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше пишуть на офіційному сайті ЛУН.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в столиці складає 14 тисяч гривень. Однак ціни залежать від району та наявності ремонту.

Традиційно найдорожче житло пропонують у Печерському районі. В середньому оренда помешкання коштує 28,7 тисячі. Помірні ціни в Солом'янському та Дарницькому районах, тут пропонують квартири по 13-13,5 тисячі.

Найдешевше житло можна знати у Деснянському районі. Середня ціна оренди 7,5 тисячі.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири в Києві складає 18 тисяч гривень. Звісно вартість залежить від району.

У Печерському житло в оренду пропонують за 39 тисяч. У Шевченківському район оренда 2-кімнатної коштує в середньому 29,7 тисячі.

Відносно недорого у Дніпровському районі — 12,5 тисячі. У Деснянському середня ціна оренди складає 10 тисяч.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві

Оренда 3-кімнатної квартири у Києві в середньому обійдеться у 25 тисяч гривень. Найдорожчі звісно в Печерському районі — 61,3 тисячі.

У Голосіївському районі середня ціна оренди складає 34,5 тисячі. У Подільському в середньому 3-кімнатну здають по 28 тисяч.

У Святошинському районі найдешевше. Там оренда коштує 17 тисяч.

Інформація про оренду 3-кімнатної квартири у Деснянському районі відсутня через брак актуальних даних.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві

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