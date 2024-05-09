Валюта скаче: скільки коштує долар в київських обмінниках
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Ціна на євро піднялася
На валютному ринку України спостерігаються коливання. Після незначного здешевіння, долар повільно наближається до позначки за 40 гривень.
Євро теж піднявся. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 9 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,38 грн
Євро (EUR): 42,31 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,62 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,32 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,81 грн
Євро (EUR): 42,85 грн
Злотий (PLN): 9,85 грн
Канадський долар (CAD): 28,99 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,82 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.
Купівля: 39,77 грн
Продаж: 39,85 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи впаде курс долара найближчими днями. Українська гривня буде зміцнюватись на тлі сплати квартальних податків з боку бізнесу до 20 травня.