Валюта скаче: скільки коштує долар в київських обмінниках

Ціна на євро піднялася

На валютному ринку України спостерігаються коливання. Після незначного здешевіння, долар повільно наближається до позначки за 40 гривень.

Євро теж піднявся. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 9 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,38 грн

Євро (EUR): 42,31 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,62 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,32 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,81 грн

Євро (EUR): 42,85 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 28,99 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,82 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 39,77 грн

Продаж: 39,85 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи впаде курс долара найближчими днями. Українська гривня буде зміцнюватись на тлі сплати квартальних податків з боку бізнесу до 20 травня.