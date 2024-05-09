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Валюта скаче: скільки коштує долар в київських обмінниках

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Американська валюта Новина оновлена 09 травня 2024, 10:46
Американська валюта. Фото Reuters

Ціна на євро піднялася

На валютному ринку України спостерігаються коливання. Після незначного здешевіння, долар повільно наближається до позначки за 40 гривень.

Євро теж піднявся. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 9 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,38 грн

Євро (EUR): 42,31 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,62 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,32 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,81 грн

Євро (EUR): 42,85 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 28,99 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,82 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 39,77 грн

Продаж: 39,85 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи впаде курс долара найближчими днями. Українська гривня буде зміцнюватись на тлі сплати квартальних податків з боку бізнесу до 20 травня.

Теги:
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