За день не впоратися: що відбувається біля Деснянського ТЦК в Києві (репортаж)
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Десятки людей стоять із самого ранку
Кожного дня біля київських ТЦК вишиковуються довгі черги. У вівторок, 21 травня, зібрався натовп біля Деснянського територіального центру комплектування.
Репортер "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці та поспілкувався із людьми. Кияни розповідають, що за день впоратися майже нереально.
Чоловіки записуються в електронну чергу, але чекати доводиться немало.
Також київські ТЦК зіткнулися з ще одною проблемою — відключення світла. Це призупиняє роботу центрів.
Близько трьох десятків людей стоять біля входу. Від палючого сонця деякі ховаються у холодок.
Дехто дуже стомлений присів у травичці.
Один кияни навіть прийшов із маленькою дитиною. Він люб'язно прокоментував ситуацію біля Деснянського ТЦК.
Чоловік розповідає, що має шанси протягом двох днів пройти ВЛК. Для цього він зареєструвався в електронній черзі та чекає.
На запитання чому оновлює дані через ТЦК, а не Резерв+, чоловік відповів: "Все одно прийдеться оновлювати дані через військкомат. У будь-якому випадку треба буде проходити медкомісію всім".
Нагадуємо, у Міноборони запустили новий сервіс, а саме електронну чергу до ТЦК та СП. Попередній запис вже можливий до 19 центрів.
Ця електронна черга повинна зменшити фізичні черги до ТЦК, та зробити процес оновлення військово-облікових даних більш організованим.
Записатися досить легко. Для цього необхідно обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
Раніше "Телеграф" писав, у Києві черги до ТЦК настільки великі, що деякі заповзятливі громадяни навіть вирішили заробити на цьому. За скільки продають місце в черзі у столиці.