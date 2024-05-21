За день не впоратися: що відбувається біля Деснянського ТЦК в Києві (репортаж)

Десятки людей стоять із самого ранку

Кожного дня біля київських ТЦК вишиковуються довгі черги. У вівторок, 21 травня, зібрався натовп біля Деснянського територіального центру комплектування.

Репортер "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці та поспілкувався із людьми. Кияни розповідають, що за день впоратися майже нереально.

Чоловіки записуються в електронну чергу, але чекати доводиться немало.

Черга до Деснянського ТЦК

Також київські ТЦК зіткнулися з ще одною проблемою — відключення світла. Це призупиняє роботу центрів.

Стомлені кияни стоять не один день

Близько трьох десятків людей стоять біля входу. Від палючого сонця деякі ховаються у холодок.

Затримує роботу центру відключення світла

Дехто дуже стомлений присів у травичці.

Один кияни навіть прийшов із маленькою дитиною. Він люб'язно прокоментував ситуацію біля Деснянського ТЦК.

Місцевий прийшов із маленькою дівчинкою

Чоловік розповідає, що має шанси протягом двох днів пройти ВЛК. Для цього він зареєструвався в електронній черзі та чекає.

На запитання чому оновлює дані через ТЦК, а не Резерв+, чоловік відповів: "Все одно прийдеться оновлювати дані через військкомат. У будь-якому випадку треба буде проходити медкомісію всім".

Нагадуємо, у Міноборони запустили новий сервіс, а саме електронну чергу до ТЦК та СП. Попередній запис вже можливий до 19 центрів.

Ця електронна черга повинна зменшити фізичні черги до ТЦК, та зробити процес оновлення військово-облікових даних більш організованим.

Записатися досить легко. Для цього необхідно обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві черги до ТЦК настільки великі, що деякі заповзятливі громадяни навіть вирішили заробити на цьому. За скільки продають місце в черзі у столиці.