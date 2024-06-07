До Києва йдуть дощі з грозою: коли чекати негоди

Спека нікуди не дінеться

У суботу, 8 червня, у Києві та області очікується гроза і короткочасні дощі. Синоптики попереджають, що негода може накрити столицю вже цієї ночі.

Про це повідомляє Український гідрометрологічний центр. У столиці оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

За прогнозом, мінлива погода в столиці буде цілу добу. До полудня опадів не очікується, проте у другій половині дня можливий дощ із грозою, який має закінчитися до вечора.

Стовпчики термометра вдень підіймуться до +24°…+26°, вночі впадуть до +16°…+14°. Вітер північно-західний, швидкість поривів 5-10 м/с.

Також синоптики зазначають, що мінлива хмарність з періодичними дощами в Київській області, зокрема в столиці, очікується протягом наступних 5 днів. Опади з грозою йтимуть частіше в денні години.

Водночас температура повітря буде зависокою. Вдень справжня спека з показниками +25°…+30°, а вночі температура буде коливатиметься в межах +15°…+19°.

Прогноз на найближчі дні

Раніше "Телеграф" писав, чи очікувати на магнітні бурі до кінця тижня. На сонці відбуваються постійні спалахи й за одну добу воно спровокувало аж 7 вибухів класу С, тобто мінімальних серед потужних спалахів класу М та Х.