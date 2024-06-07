В Киев идут дожди с грозой: когда ждать непогоды

Жара никуда не денется

В субботу, 8 июня, в Киеве и области ожидается гроза и кратковременные дожди. Синоптики предупреждают, что непогода может накрыть столицу уже этой ночью.

Об этом сообщает Украинский гидрометрологический центр. В столице объявили I (желтый) уровень опасности.

По прогнозу, переменная погода в столице будет целые сутки. До полудня осадков не ожидается, однако во второй половине дня возможен дождь с грозой, который должен завершиться к вечеру.

Столбики термометра днем поднимутся до +24…26, ночью упадут до +16…14. Ветер северо-западный, скорость порывов 5-10 м/с.

Также синоптики отмечают, что переменная облачность с периодическими дождями в Киевской области, в частности, в столице, ожидается в течение следующих 5 дней. Осадки с грозой будут идти чаще в дневные часы.

В то же время температура воздуха будет слишком высокой. Днем настоящая жара с показателями +25°…+30°, а ночью температура будет колебаться в пределах +15°…+19°.

Прогноз на ближайшие дни

Ранее "Телеграф" писал, ожидать ли магнитные бури до конца недели. На солнце происходят постоянные вспышки и за сутки оно спровоцировало 7 взрывов класса С, то есть минимальных среди мощных вспышек класса М и Х.