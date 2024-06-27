До київської влади рветься скандальний чиновник часів Черновецького: що про нього відомо

Колишній регіонал неодноразово фігурував у тендерних махінаціях

До влади Києва може повернутися колишній чиновник Євген Водовозов, який працював за часів мерів Леоніда Черновецького та Геннадія Кернеса. Він може очолити напрям наземного громадського транспорту у столиці.

Також Водовозов є колишнім членом "Партії Регіонів". Про це повідомив політолог Тарас Загородній у своєму дописі у Facebook.

"Загалом я звик чекати на офіційне підтвердження або спростування чуток, а не їх розповсюджувати. Але Водовозов – одіозний персонаж часів космічного мера, який до того ж працював з "регіоналами". Та й стан міського транспорту викликає багато запитань. Тому вирішив опублікувати цю суспільно важливу інформацію" – пише політолог.

Водовозов починав кар'єру у "МакДональдзі", працював касиром у "Мегабанку". Згодом у його кар'єрі стався прорив, і якимсь чином, він став радником мера Харкова. Потім керівником управління транспорту та зв’язку КМДА. Також Водовозов був помічником нардепа-регіонала Дмитра Святаша, який під час війни закликав українців переходити на бік ворога і був заочно засуджений до 12 років ув'язнення за виправдання агресії РФ проти України.

Харківські ЗМІ повідомляли, що Водовозов фігурував у тендерних махінаціях, зокрема, в схемі ремонтів трамвайних переїздів, де тендерні умови були виписані під компанії з оточення мера. Останньою його посадою була заступник мера Харкова з питань інфраструктури, звідки він звільнився у грудні 2023 року через сімейні обставини.

Колишній чиновник може очолити Департамент транспорту

"Не виключено, що сімейні обставини владнались, і Водовозов вирішив повернутись на посаду в КМДА", – підкреслює Загородній.

Політолог закликає владу Києва звернути увагу на цю ситуацію і не допустити призначення на відповідальну посаду людину з сумнівним минулим. Бо комунальна інфраструктура Києва з таким керівником може розвалитися.

"Таке призначення може привести до нових скандалів, запитань від киян та членів ТСК Верховної Ради по Києву", — додає Загородній.

Раніше "Телеграф" писав, що чиновник КМДА приховав наявність нерухомості у Дубаї вартістю 565,55 мільйона гривень. Директор Автотранспортного підприємства придбав майже два десятки квартир біля острова Джебель Алі.