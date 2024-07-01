Гривня тримається: скільки коштує долар в обмінниках Києва

Євро різко впав

На валютному ринку спостерігається відносно стабільна ситуація. Долар поступово дешевшає, але навряд чи опуститься нижче 40 гривень.

Євро здає позиції, за останні дні валюта втратила майже 50 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 1 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,45 грн

Євро (EUR): 43,26 грн

Злотий (PLN): 10,04 грн

Канадський долар (CAD): 29,52 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,94 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,79 грн

Євро (EUR): 43,89 грн

Злотий (PLN): 10,06 грн

Канадський долар (CAD): 29,83 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,35 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,35 грн — продаж 40,86 грн

Євро (EUR): купівля 43,28 грн — продаж 43,98 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за останні дні трішки опустився.

Купівля: 40,75 грн

Продаж: 40,83 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара сягне позначки в 54 гривні. З 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме, у 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.