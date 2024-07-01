Гривна держится: сколько стоит доллар в обменниках Киева

Евро резко упал

На валютном рынке наблюдается относительно стабильная ситуация. Доллар постепенно дешевеет, но вряд ли опустится ниже 40 гривен.

Евро сдает позиции, за последние дни валюта потеряла около 50 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 1 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,45 грн

Евро (EUR): 43,26 грн

Злотый (PLN): 10,04 грн

Канадский доллар (CAD): 29,52 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,94 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,79 грн

Евро (EUR): 43,89 грн

Злотый (PLN): 10,06 грн

Канадский доллар (CAD): 29,83 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,35 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,35 грн — продажа 40,86 грн

Евро (EUR): покупка 43,28 грн — продажа 43,98 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за последние дни немного опустился.

Покупка: 40,75 грн

Продажа: 40,83 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара достигнет отметки в 54 гривны. С 2025 года курс американской валюты будет постепенно расти, в 2027 году он пересечет отметку в 50 гривен.