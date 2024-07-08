Долар взяв паузу: що відбувається з валютою в київських обмінниках

Українська гривня тримається

Курс долара залишається в деякому "застої", особливих стрибків не має, але й не без змін. За останні дні американська валюта коливалася у межах 40,40-41,05 гривні.

Євро теж більш-менш стабілізувався. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 8 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,54 грн

Євро (EUR): 43,86 грн

Злотий (PLN): 10,24 грн

Канадський долар (CAD): 29,78 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,09 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,93 грн

Євро (EUR): 44,35 грн

Злотий (PLN): 10,22 грн

Канадський долар (CAD): 30,01 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,71 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,44 грн — продаж 40,95 грн

Євро (EUR): купівля 43,63 грн — продаж 44,21 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за останні дні піднявся лише на декілька копійок.

Купівля: 40,89 грн

Продаж: 40,96 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.