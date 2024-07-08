Долар взяв паузу: що відбувається з валютою в київських обмінниках
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Українська гривня тримається
Курс долара залишається в деякому "застої", особливих стрибків не має, але й не без змін. За останні дні американська валюта коливалася у межах 40,40-41,05 гривні.
Євро теж більш-менш стабілізувався. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 8 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,54 грн
Євро (EUR): 43,86 грн
Злотий (PLN): 10,24 грн
Канадський долар (CAD): 29,78 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,09 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,93 грн
Євро (EUR): 44,35 грн
Злотий (PLN): 10,22 грн
Канадський долар (CAD): 30,01 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,71 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,44 грн — продаж 40,95 грн
Євро (EUR): купівля 43,63 грн — продаж 44,21 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за останні дні піднявся лише на декілька копійок.
Купівля: 40,89 грн
Продаж: 40,96 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.