Доллар взял паузу: что происходит с валютой в киевских обменниках
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Украинская гривна держится
Курс доллара остается в некотором "застое", особых скачков нет, но и не без изменений. За последние дни американская валюта колебалась в пределах 40,40–41,05 гривны.
Евро тоже более-менее стабилизировался. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 8 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,54 грн
Евро (EUR): 43,86 грн
Злотый (PLN): 10,24 грн
Канадский доллар (CAD): 29,78 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,09 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,93 грн
Евро (EUR): 44,35 грн
Злотый (PLN): 10,22 грн
Канадский доллар (CAD): 30,01 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,71 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,44 грн — продажа 40,95 грн
Евро (EUR): покупка 43,63 грн — продажа 44,21 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за последние дни поднялся всего на несколько копеек.
Покупка: 40,89 грн
Продажа: 40,96 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.