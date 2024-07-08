Доллар взял паузу: что происходит с валютой в киевских обменниках

Украинская гривна держится

Курс доллара остается в некотором "застое", особых скачков нет, но и не без изменений. За последние дни американская валюта колебалась в пределах 40,40–41,05 гривны.

Евро тоже более-менее стабилизировался. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 8 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,54 грн

Евро (EUR): 43,86 грн

Злотый (PLN): 10,24 грн

Канадский доллар (CAD): 29,78 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,09 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,93 грн

Евро (EUR): 44,35 грн

Злотый (PLN): 10,22 грн

Канадский доллар (CAD): 30,01 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,71 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,44 грн — продажа 40,95 грн

Евро (EUR): покупка 43,63 грн — продажа 44,21 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за последние дни поднялся всего на несколько копеек.

Покупка: 40,89 грн

Продажа: 40,96 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.