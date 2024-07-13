Самые жаркие дни впереди: когда в Киеве спадет температура

После невыносимых дней ожидаются дожди

В Украине в последние дни наблюдается аномальная жара. В Киеве температура воздуха спадет не раньше чем через три дня.

О длительном содержании жаркой и сухой погоды сообщает Украинский гидрометеорологический центр. По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток большинство областей страны, в том числе и Киев, ощутят на себе палящее солнце и высокие температуры.

В субботу, 13 июля, в столице ожидается, что столбики термометра поднимутся до +35°…37°, ночью должны упасть до +25°…23°. В этот день осадки не ожидаются. На небе редко будут появляться облака, а ветер не спасет ситуацию — скорость порывов всего 3-8 м/с.

Карта погоды на 13 июля

В воскресенье, 14 июля, день будет таким же знойным, как и прошлый. Температура воздуха поднимется до +37°, ночью упадет до +25°…+23°. Воскресенье будет малооблачным и без осадков. Ветер со скоростью 3-5 м/с.

Карта погоды на 14 июля

В понедельник, 15 июля, тоже очень жаркий день. Столбики термометра днем поднимутся до +35°…+37°, ночью упадут до +24°…+22°. И снова без осадков и сильных порывов ветра.

Карта погоды на 15 июля

Есть вероятность, что жара спадет уже во вторник, 16 июля. В Киеве ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем температура воздуха будет держаться +31°…+33°, ночью около +24°…+22°.

Карта погоды на 16 июля

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Температура выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.