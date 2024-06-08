Блискавка вдарила у багатоповерхівку у Тернополі: у квартирах згоріла техніка (відео)

Спеціалісти радять виймати побутові прилади з розеток під час грози

На Тернопіль у ніч проти 8 червня обрушилася негода. Під час грози, що вирувала і вранці, блискавка вдарила у багатоповерховий будинок, через що у мешканців згоріли побутові прилади. На щастя, люди не постраждали.

Як пише місцевий сайт "20 хвилин", інцидент стався за адресою Коновальця, 11. Інформацію про влучення блискавки журналістам підтвердив представник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області Андрій Брик.

Він додав, що займання внаслідок удару блискавки не сталося. Тому допомога спеціалістів-пожежних не знадобилася.

У мережі публікують відео удару блискавки. Після її удару виникли іскри та різкий звук, схожий на вибух. Також з’явилися кадри видовищних блискавок на тлі панорами Тернополя.

Крім того, вранці 8 червня на Тернопіллі випав град. З’явилося відео ділянки дороги із Залозців до Тернополя. Шар льоду місцями досяг 5 сантиметрів, дорога майже повністю вкрита крижаною крихтою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у травні у Дніпрі від удару блискавки загинув чоловік. Трагедія сталась біля його власного будинку. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати його, чоловік помер від отриманих травм.