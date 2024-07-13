У Києві горить квартира в одному із ЖК: подробиці (відео)

З помешкання виходить дуже багато чорного диму

У суботу, 13 липня, у Києві загорілася квартира в багатоповерхівці. Подія сталася в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів. Очевидці зазначають, що на місце приїхали рятувальники.

Сильна пожежа спалахнула в одному із помешкань житлового комплексу "Навігатор" на провулку Балтійському (Куренівка).

Пожежа на Куренівці

У мережі з'явилися відео з місця події. На кадрах видно, як з квартири виходить чорний дим просто клубками.

Причина загоряння поки що невідома.

UPD: О 13:58 повідомили, що рятувальники загасили пожежу.

Нагадуємо, днями в Києві сталась сильна пожежа. На вулиці Микола Василенка загорілась 5-поверхівка. Зазначається, що вогонь швидко перекинувся на дах будівлі.

До ліквідації пожежі у п'ятиповерхівці було залучено понад 50 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Пожежу в житловому будинку на Василенка ліквідовано без постраждалих. Вогонь охопив площу в 500 кв. м.

Кияни кажуть, що можливою причиною займання стала недбалість жителя будинку. Адже він сподівався, що встигне ще збігати до магазину за "чимось випити" поки смажилась курка.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві задимився трамвай. У мережу потрапило відео з місця події. На кадрах видно, що навколо трамваю дуже багато диму.